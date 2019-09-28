В преддверии еврейского нового года - Рош а-Шана, на юге Израиля, в городе Ашкелон, местным отделением международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", был организован праздничный концерт, посвящённый памяти великого соотечественника Муслима Магомаева. Об этом сообщает Trend со ссылкой на "АзИз", передает Day.Az.

В этот вечер, в зале Дворца культуры Вольденберг не было ни одного свободного места, сотни выходцев не только из Азербайджана, но и из других стран постсоветского пространства пришли отдать дань памяти Маэстро и ещё раз окунуться в талант его творчества.

Вечер открыла директор Азербайджанского культурного центра "АзИз" Егяна Сальман, которая рассказала присутствующим о роли, которую сыграл Муслим Магомаев в развитии советской эстрады в 60-80 годах.

Затем она пригласила на сцену заместителя мэра города Ашкелон Софью Бейлин, благодаря содействию которой и стало возможным проведение этого праздника.

Поприветствовав жителей города и гостей, Софья Бейлин поблагодарила главу ассоциации "АзИз" Льва Спивака за организацию концерта, а также за содействие в открытии отделения этой ассоциации в Ашкелоне под руководством Ильи Московича.

В свою очередь, генеральный директор "АзИз" Лев Спивак выразил слова благодарности Софье Бейлин, а также поздравил присутствующего в зале новоизбранного депутата Кнессета Марка Ифраимова, пожелав ему новых больших побед и успехов в его деятельности.

Выступая с ответной речью, Марк Ифраимов сказал, что ещё с детства Муслим Магомаев был его кумиром, поблагодарил за приглашение и за тёплые слова, сказанные в его адрес.

Собравшимся был показал снятый в Израиле Симоной Ваксман документальный фильм о Муслиме Магомаеве, который очень выразительно и проникновенно рассказал о жизни и творчестве талантливого певца, а по окончании фильма с воспоминаниями о великом земляке выступили заслуженный артист России, известный скрипач, ученик Кара Караева - Михаил Пархомовский, который поделился интересными фактами из жизни Муслима Магомаева, так как был лично знаком с великим певцом. Со своими воспоминаниями о бакинской юности Муслима выступил приехавший из Иерусалима Валерий Лесовой, который прочитал свои стихи памяти Магомаева.

Затем начался концерт, в котором прозвучала премьера песни, посвящённой Муслиму Магомаеву в исполнении автора - певца и композитора Константина Калинина, на стихи Николь Нешер. Звучали песни из репертуара великого певца в исполнении многократного обладателя гран-при международных песенных конкурсов - Ошера Райханова, лауреата всесоюзного конкурса студенческой самодеятельности Давида Бен-Гершона, лауреата международного конкурса "Средиземное море" группы "Смайлики" и великолепной певицы Тель-Авивского оперного театра Камелии Йоффе. А в заключении выступил израильский певец Томер, который наряду с другими известными песнями из репертуара Муслима Магомаева исполнил, ставший гимном ассоциации "АзИз", "Весенний край Азербайджан", о которой Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев сказал, что если бы Муслим Магомаев ничего бы не сделал, а только написал одну эту песню, то и тогда он остался бы навсегда в сердце и в памяти каждого азербайджанца.

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