В Украине пройдет конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева"
В украинском городе Трускавец с 5 по 8 декабря пройдет второй Международный конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева", сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, передает Day.Az.
Международный конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" - это смотр певцов, которые способны проявить себя в исполнении как классического, так и эстрадного репертуара.
В этом году конкурс станет дипломатической платформой для сотрудничества, где будут обсуждаться новые проекты экономического и туристического сотрудничества с иностранными государствами и бизнесменами Украины. Еще одно новшество - исполнение на гала-концерте произведений под симфонический оркестр.
Организаторы конкурса - Азербайджанский культурный центр имени Муслима Магомаева и Трускавецкий городской совет.
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