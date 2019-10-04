В украинском городе Трускавец с 5 по 8 декабря пройдет второй Международный конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева", сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, передает Day.Az.

Международный конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева" - это смотр певцов, которые способны проявить себя в исполнении как классического, так и эстрадного репертуара.

В этом году конкурс станет дипломатической платформой для сотрудничества, где будут обсуждаться новые проекты экономического и туристического сотрудничества с иностранными государствами и бизнесменами Украины. Еще одно новшество - исполнение на гала-концерте произведений под симфонический оркестр.

Организаторы конкурса - Азербайджанский культурный центр имени Муслима Магомаева и Трускавецкий городской совет.

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