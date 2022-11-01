В Киноцентре "Низами" прозвучали саундтреки к 20 популярным фильмам

В Киноцентре "Низами" в исполнении камерного оркестра "Авангард" прозвучали саундтреки к 20 популярным фильмам. Вечер был представлен Art-East Media Group при поддержке киностудии "Азербайджанфильм", сообщает Day.Az.

"Авангард", обогащающий свой репертуар при каждой встрече со зрителем, и в этот раз запомнился великолепным шоу. Прекрасная музыка, написанная для фильмов "Аршин мал алан", "Легенда о Серебряном озере", "Сон" и других, впервые была представлена ​​в новой аранжировке. Наряду с живым исполнением оркестра выступления танцоров, фрагменты из незабываемых фильмов на экране, анимационные элементы и фейерверки создавали на сцене потрясающее зрелище. Ведущим вечера был киноактер Руслан Сабирли.

"Наша миссия состоит в сохранении жизни киномузыки как жанра, представляющей собой сложную область музыкального творчества, увековечивании наследия гениальных композиторов и передаче магии мелодии зрителю. Мы служим национальной музыке! В ближайшее время наш камерный оркестр намерен восстановить фонограммы, сочиненные к бессмертным экранным произведениям, ноты которых не сохранились, и передать их будущим поколениям с высочайшим качеством звучания и на самых современных носителях", - отметил руководитель Art-East Media Group Миралескер Асланов.

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