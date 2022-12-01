110-летие Маэстро Ниязи отметят на сцене Филармонии в Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 9 декабря состоится концерт, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского дирижера и композитора, народного артиста СССР Маэстро Ниязи, сообщает Day.Az.

На концерте выступит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижеров - народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова и Мустафы Мехмандарова. Солисты концертной программы - Фатима Джафарзаде (сопрано), Нигяр Джалилова (ханенде), Фяхри Казим-Ниджат (тенор).

Вниманию слушателей будут представлены произведения Маэстро Ниязи - симфонический мугам "Раст", "Песня о Родине", ария Ширин из оперы "Хосров и Ширин", сюита из балета "Читра", народная песня "Qaragilə" (в обработке Ниязи) и другие произведения.

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