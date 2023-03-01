125-летие кинематографа Азербайджана отметили мультимедийным шоу

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялось мультимедийное шоу "Киноконцерт" в представлении камерного оркестра "Авангард", организованное Art-East Media Group, сообщает Day.Az.

Вечер был посвящен 100-летию киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и 125-летию азербайджанского кино.

В концертной программе были представлены заново аранжированные с высоким художественным вкусом музыкальные произведения из ярчайших образцов национального кинематографа. Ведущим вечера был киноактер Руслан Сабирли.

Камерный оркестр "Авангард" исполнил саундтреки к фильмам "Аршин мал алан" (Arşın mal alan), "Волшебный халат" (Sehirli xalat), "Первая любовь Балададаша" (Baladadaşın ilk məhəbbəti), "Расстрел откладывается" (Güllələnmə təxirə salınır), "Любимая песня" (Bəxtiyar), "Яблоко как яблоко" (Alma almaya bənzər), "Великая опора" (Böyük dayaq), "Где Ахмед?" (Əhməd haradadır?), "Если умру...прости" (Ölsəm...bağışla), "Последняя ночь детства" (Uşaqlığın son gecəsi), "Не та, так эта" (O olmasın, bu olmasın), "День прошел" (Gün keçdi), "Дервиш взрывает Париж" (Dərviş parisi partladır), "Соперники" (Rəqiblər), "Тыг-Тыг ханым" (Tıq-tıq xanım), "Легенда о Серебряном озере" (Gümüşgöl əfsanəsi), "Сон" (Yuxu), "Оттуда-отсюда" (Ordan-burdan) и другим фильмам, многие из которых сопровождались танцевальными композициями в исполнении воспитанников Бакинской академии хореографии.

"Компания Art-East Media Group, которая за последние два года своими творческими проектами способствует развитию и пропаганде высокого художественного стиля, продолжает осуществлять новые проекты. Данный творческий проект создан в рамках сотрудничества с киностудией "Азербайджанфильм" и Государственным фильмофондом. Мультимедийное шоу достигло поставленных целей. Активно участвуя в культурной жизни страны, реализуя идеи в соответствии с художественным процессом, происходящим в мире и в стране, мы нацелены на формирование высокого вкуса, прогрессивной публики, стремящейся к высокому искусству", - отметил руководитель Art-East Media Group Миралескер Асланов.

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