Искусство как фитнес для мозга – в Баку рассказали, как возник импрессионизм - ФОТО
В Доме кино в Баку состоялась очередная лекция о силе искусства и его влиянии на человека, сообщает Day.Az.
Лекцию на тему "Импрессионизм - революция в искусстве" провела украинский искусствовед, психолог, художник Юлия Тарасенко.
Мероприятие организовано НПО Arts Council Azerbaijan в рамках цикла встреч "Искусство как фитнес для мозга". Лекция предоставила слушателям возможность научиться разбираться и понимать одно из крупнейших течений в искусстве - импрессионизм.
На мероприятии состоялось обсуждение характерных особенностей и техники, а также причин и предпосылок возникновения данного направления. Участники лекции рассмотрели, как французский импрессионизм повлиял на дальнейшее развитие живописи и познакомились с творчеством самых ярких художников этого направления - Клода Моне, Эдуарда Мане, Пьера Огюста Ренуара, Камиля Писсарро и других.
Также в ходе мероприятия было рассказано о неоимпрессионизме и его представителях.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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