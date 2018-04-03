Житель Израиля передал азербайджанскому музею восточный ковер

3 апреля 2018 11:43

Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) подарен восточный ковер. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт НАНА, передает Day.Az.

Афганский ковер, являющийся образцом восточного культурного наследия в дар Национальному музею истории Азербайджана преподнес наш соотечественник Рауф Зарбайлов, проживающий в Израиле. Ковер, относящийся к XX веку, передан в Фонд этнографии музея.

Образец материальной культуры обладает историческим значением с точки зрения обогащения восточной коллекции.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az