Житель Израиля передал азербайджанскому музею восточный ковер
3 апреля 2018 11:43 270
Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) подарен восточный ковер. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт НАНА, передает Day.Az.
Афганский ковер, являющийся образцом восточного культурного наследия в дар Национальному музею истории Азербайджана преподнес наш соотечественник Рауф Зарбайлов, проживающий в Израиле. Ковер, относящийся к XX веку, передан в Фонд этнографии музея.
Образец материальной культуры обладает историческим значением с точки зрения обогащения восточной коллекции.
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2 апреля 11:59 3 472