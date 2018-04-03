Житель Израиля передал азербайджанскому музею восточный ковер

Национальному музею истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) подарен восточный ковер. Об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт НАНА, передает Day.Az.

Афганский ковер, являющийся образцом восточного культурного наследия в дар Национальному музею истории Азербайджана преподнес наш соотечественник Рауф Зарбайлов, проживающий в Израиле. Ковер, относящийся к XX веку, передан в Фонд этнографии музея.

Образец материальной культуры обладает историческим значением с точки зрения обогащения восточной коллекции.

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