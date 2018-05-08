Джавид Гурбанов о грузоперевозках по Транскаспию

Для обеспечения перевозок различных видов грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту (ТМТМ) необходимо применить принципы единых тарифов и единого окна, сказал журналистам во вторник председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Нашими основными задачами является усовершенствование тарифов, определение графика перевозок, повышение скорости и т.д. Азербайджан со своей стороны обеспечил снижение тарифов на перевозки по территории страны угля, зерновых и контейнеров. Турция и Украина также пообещали снизить цены", - сказал Гурбанов.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось общее собрание участников объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Транскаспийский международный транспортный маршрут"". По итогам собрания стороны подписали протокол, согласно которому, были утверждены тарифы на перевозку угля и зерновых, а также приняты два новых члена в Ассоциацию ТМТМ - ООО "Anaklia Development Consortium" (Грузия) и ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" (Казахстан).

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину - в Европу. Первый тестовый контейнерный поезд, следующий по маршруту Шихэцзы (Китай)-Достык-Актау-Алят, прибыл в Бакинский международный морской торговый порт третьего августа прошлого года.

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