Инам Керимов: Сельское хозяйство в Азербайджане вышло на новый уровень развития

В результате проводимых в Азербайджане реформ сельское хозяйство вышло на новый уровень развития.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на открытии в Баку выставок WorldFood Azerbaijan, Caspian Agro и IpackCaspian, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В результате роста социально-экономических показателей в этой области удалось добиться значительных достижений в области развития сельского хозяйства. Отрадно, что растет конкурентоспособность производимых в Азербайджане товаров, расширяется экспортный потенциал", - отметил Керимов.

По словам министра, приоритетными сферами для развития сельского хозяйства определены обеспечение высокой урожайности, повышение конкурентоспособности местной продукции, а также обеспечение продовольственной безопасности.

"Главными же принципами работы являются близость к фермерам и применение инноваций", - добавил министр.

С 16 по 18 мая в Baku Expo Center проходит 24-я Азербайджанская международная выставка "Пищевая промышленность" WorldFood Azerbaijan 2018. Организаторами выступают компания Iteca Caspian и ITE Group.

В выставке принимают участие компании свыше 20 стран мира, в том числе России, Беларуси, Латвии, Греции, Турции, Шри-Ланки, Италии. Деловая программа выставки охватит двусторонние встречи, в которых примут участие поставщики продуктов питания и представители местных розничных торговых сетей. Впервые на выставке будет организована "витрина новинок", на которой участники продемонстрируют свою новую продукцию, ещё не представленную на рынке.

Параллельно с выставкой WorldFood Azerbaijan 2018 проходят выставка Caspian Agro и Каспийская международная выставка "Упаковка, тара, этикетка и полиграфия" Ipack Caspian 2018.

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