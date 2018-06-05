Инам Керимов: Азербайджан нацелен на расширение экспорта сельхозпродукции в Европу

Азербайджан нацелен на расширение экспорта сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза (ЕС), сказал во вторник министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе своего выступления на IV бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, несмотря на большой объем товарооборота между Азербайджаном и странами ЕС, на сельхозпродукцию приходится лишь его небольшая доля.

"По итогам прошлого года Азербайджан экспортировал в ЕС продукции на 7,4 миллиарда долларов, а импортировал - на 1,9 миллиарда долларов. При этом товарооборот сельскохозяйственной продукции находится на очень низком уровне. Увеличение данного показателя является нашей стратегической целью", - сказал Керимов.

Министр отметил, что по итогам прошлого года сфера сельского хозяйства Азербайджана увеличилась на 4,2 процента, а его доля в ВВП страны составила 5,6 процента.

"В то же время экспорт сельскохозяйственной продукции в прошлом году увеличился на 39,8 процента", - добавил Керимов.

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