В Азербайджан завезено дополнительно 100 хлопкоуборочных комбайнов

12 сентября 2018 15:17

В Азербайджан завезено дополнительно 100 хлопкоуборочных комбайнов, сказал журналистам в среду министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Керимова, примерно 400 таких комбайнов в этом сезоне будут использованы для сбора хлопка.
"Все механизаторы прошли тренинги и получили сертификаты. Механизаторы, не обладающие данными сертификатами, не будут допущены к сборке хлопка", - сказал Керимов.

Отметим, что в этом году в 22 районах Азербайджана ожидается заготовка 260 тысяч тонн хлопка. Напомним, что в 2016 году было собрано примерно 90 тысяч, а в минувшем году - 207 тысяч тонн хлопка.

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