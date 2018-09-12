В Азербайджан завезено дополнительно 100 хлопкоуборочных комбайнов, сказал журналистам в среду министр сельского хозяйства Инам Керимов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Керимова, примерно 400 таких комбайнов в этом сезоне будут использованы для сбора хлопка.

"Все механизаторы прошли тренинги и получили сертификаты. Механизаторы, не обладающие данными сертификатами, не будут допущены к сборке хлопка", - сказал Керимов.

Отметим, что в этом году в 22 районах Азербайджана ожидается заготовка 260 тысяч тонн хлопка. Напомним, что в 2016 году было собрано примерно 90 тысяч, а в минувшем году - 207 тысяч тонн хлопка.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook