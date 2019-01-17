Азербайджан более чем в 2 раза увеличил импорт автомобилей

В 2018 году в Азербайджан ввезено 28 876 единиц автомобилей.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), импорт автомобилей в годовом сравнении увеличился на 15 778 единиц или в 2,2 раза, передает Day.Az.

Среди ввозимых в страну автомобилей 297 единиц или 1%составляют моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, 26 147 или 90,5% - легковые автомобили и другие моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, 2 300 или 8% - моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 132 или 0,5% - моторные транспортные средства специального назначения.

Количество моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10-ти человек и более, включая водителя, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 58,8% или 110единиц, легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, увеличилось в 2,25 раза или на 14 537 единиц, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, - на 1 073 единицы или на 87,45%, моторных транспортных средств специального назначения - на 78,4% или 58 единиц.

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