В системе продовольственной безопасности большие задачи возлагаются не только на государство, но и на бизнес-круги и фермеров.

Об этом министр сельского хозяйства Инам Керимов сказал, выступая на II Бакинской международной конференции по продовольственной безопасности, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Обеспечение соответствия фермерской продукции необходимым стандартам качества, ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках являются основными целями развития аграрной сферы", - сказал он.

Керимов отметил, что одна из основных задач продовольственной безопасности - обеспечение чистоты и качества продуктов.

Министр считает, что на всех этапах обеспечения процесса продовольственной безопасности необходимо осуществлять международное сотрудничество.

В вопросе обеспечения безопасными и здоровыми продуктами питания особое значение должно придаваться инновационным технологиям, сказал он.