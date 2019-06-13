Экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в прошлом году вырос на 11 процентов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на пятом бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

Производство сельскохозяйственной продукции в прошлом году выросло на 4,6 процента, а за последнее десятилетие - в 2,4 раза.

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