Азербайджанская модель "ABAD" станет базой для дальнейшего развития предпринимательства в Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на пресс-службу "ABAD", передает Day.Az.

Пятого июля между юридическим лицом публичного права ABAD при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и акиматом Туркестанской области Казахстана было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству в области развития микропредпринимательства в сфере ремесленничества.

Соглашение было подписано директором ABAD Руфатом Эльчиевым и заместителем акима Туркестанской области Меиржаном Мырзалиевым. Документ предусматривает сотрудничество для развития малого и микропредпринимательства в сфере народного декоративно-прикладного искусства в Туркестанской области на основе опыта азербайджанской модели "ABAD".

Документ также предусматривает обмен опытом между "ABAD" и Центром традиционного ремесла "Шелкового пути", расположенного в Туркестане.

"ABAD" - упрощенная поддержка семейному бизнесу. Начиная с 2016 года, поддержка оказывается микро, малым и средним предпринимателям, а также тем, кто задействован в декоративно-прикладном народном искусстве.

Центр традиционного ремесла Шелкового пути откроется в Туркестанской области к концу 2019 года.

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