https://news.day.az/economy/1159057.html В регионах Азербайджана появятся новые предприятия ABAD
Подразделение ASAN по поддержке семейного бизнеса (ABAD) планирует до конца 2019 года открытие нескольких предприятий в различных регионах Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу организации.
В регионах Азербайджана появятся новые предприятия ABAD
Подразделение ASAN по поддержке семейного бизнеса (ABAD) планирует до конца 2019 года открытие нескольких предприятий в различных регионах Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу организации.
В число планируемых мероприятий входит открытие в Товузе завода ABAD по переработке и сушке растений, новой школы ABAD и упаковочного предприятия в Губе, а также Нардаранского Центра керамики и декоративно-прикладных народных ремесел ABAD. Все перечисленные предприятия и организации находятся на балансе ABAD.
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