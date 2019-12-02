Открытие завершающей стадии TANAP - это значимое событие. Этот трубопровод превратит Азербайджан в одного из крупнейших поставщиков газа в Турцию. Благодаря азербайджанскому газу TANAP внесет в энергоснабжение Европы фактор безопасности и обеспечит диверсификацию поставок для Европейского Союза.

Об этом сказал Day.Az нефтехимик, доктор химических наук, профессор Азербайджанского технического университета Мир-Юсиф Мирбабаев, комментируя прошедшую 30 ноября в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне церемонию открытия второй фазы Трансанатолийского газопровода (TANAP).

По словам Мирбабаева, газ, добываемый в рамках проекта "Шахдениз-2", будет транспортироваться в Европу по Южному газовому коридору.

"ЮГК состоит из четырех основных частей. Первая - это само месторождение Шахдениз, вторая - расширение Южно-кавказского экспортного газопровода, третья - TANAP. Строительство Трансанатолийского газопровода завершилось в 2018 году. Четвертая часть - это TAP (Трансадриатический трубопровод), который будет продолжением TANAP. Для TANAP характерно то, что этот трубопровод, протяженностью около 2 тысяч километров, будет в основном поставлять наш газ в Европу. 6 млрд. кубометров в год пойдут в Турцию, остальное - в Европу.

Значимость проекта велика. Его успех подтверждает следующие слова Президента Ильхама Алиева, сказанные несколько лет назад: "В конце прошлого века был подписан "Контракт века". Это был контракт XX века. А данный проект - это проект XXI века""", - сказал нефтехимик.

Говоря о том, что выигрывает от азербайджанского проекта Европа, профессор АТУ подчеркнул, что она выигрывает постоянное снабжение газом. В 2020 году мощность газопровода составит 16 млрд. кубометров, в 2023 году планируется увеличить мощность до 23 млрд. кубометров. А к 2026 году мощность возрастет до 31 млрд. кубометров. То есть будет обеспечено постоянное снабжение Европы нашим, азербайджанским газом.

Более того, в перспективе возможно присоединение к ЮГК Туркменистана и Казахстана. Пока ведутся обсуждения по маршрутам Туркменистан-Азербайджан-Европа и Казахстан-Азербайджан-Европа. Реализация этих планов позволит увеличить объемы газа, поставляемого в европейские страны.

"Что же касается каких-то сомнений в отношении ЮГК, то хочу напомнить, что когда планировался в свое время "Контракт века", 25-летие которого мы недавно отметили, тоже было много недоброжелателей, критики и негативных отзывов. И что же? Успехи и результаты проекта за прошедшую четверть века - налицо. Контракт принес за этот период столько пользы Азербайджану, сколько невозможно было бы получить каким-то другим путем и за сто лет", - резюмировал Мир-Юсиф Мирбабаев.

Лейла Таривердиева