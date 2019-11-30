Трансанатолийский газопровод (TANAP) приодолел все преграды на своем пути, написал в своем микроблоге в соцсети Twitter, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Министр отметил, что TANAP, который преодолел горы, реки и заливы, сегодня соединяется с Европой.

Отметим, что церемония открытия второго участка Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится сегодня 30 ноября в районе Ипсала, турецкой провинции Эдирне.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Отметим, что запуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP, с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года, достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP, газ начнет поступать в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.