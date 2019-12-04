https://news.day.az/economy/1182067.html Инам Керимов избран председателем ОЭС
Инам Керимов избран председателем ОЭС
Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов был избран председателем ОЭС, в рамках шестого заседания министров сельского хозяйства государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Также на мероприятии была принята Бакинская декларация по сельскому хозяйству и Отчет 6-го совещания министров сельского хозяйства ОЭС, подготовленный на пятом заседании экспертов высокого уровня.
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