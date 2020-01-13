https://news.day.az/economy/1193485.html Парвиз Шахбазов: 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Парвиз Шахбазов: 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Экономика, 13 января 2020 12:24 173

В соответствии с распоряжением главы Азербайджанского государства продолжается реализация мер, необходимых для осуществления реформ в энергетическом секторе Азербайджана.

В интервью Trend министр энергетики Парвиз Шахбазов рассказал о реализации важных проектов в сфере энергетики, а также о планах на текущий и предстоящие годы, передает Day.Az.

- Каким был минувший год с точки зрения реализации задач, поставленных в энергетическом секторе Азербайджана?

- Минувший год для Азербайджана, с точки зрения развития энергетического сектора и разработки проектов в этой области, был достаточно эффективным. В частности, была начата разработка проекта "Долгосрочная стратегия развития энергетического сектора Азербайджанской Республики". В связи с этим главе государства были представлены предложения по привлечению частных инвестиций в данную сферу, поощрению использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), созданию благоприятной инвестиционной среды и поддержке частной предпринимательской деятельности. Также в минувшем году были подготовлены и представлены главе государства предложения по повышению эффективности системы теплоснабжения в стране. Разработаны и представлены проекты законов "Об электроэнергетике", "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии", а также "О регулировании в сфере энергетики и коммунальных услуг". Также в минувшем году началась реализация мер по подготовке новых проектов законов Азербайджана "Об энергетике" и "О газоснабжении". После принятия предложений и законопроектов начнутся процесс исполнения и новый этап развития в энергетическом секторе.

- Какова динамика развития сотрудничества между Азербайджаном и Международным агентством по возобновляемым источникам энергии?

- Азербайджан сотрудничает с данным Агентством с 2009 года, а с 2014 года является полноправным членом организации. За это время партнерские отношения сторон значительно развились. В частности, однозначным примером этого успешного сотрудничества является проект "Оценка готовности к возобновляемой энергии в Азербайджане". По проекту были представлены рекомендации, обеспечивающие создание благоприятной инвестиционной среды с целью поддержки использования потенциала возобновляемых источников энергии. Многие из данных рекомендаций соответствуют шагам, предпринятым министерством энергетики по развитию сферы возобновляемых источников энергии.

В то же время, одной из приоритетных задач, поставленных главой государства в рамках ускорения реформ в энергетическом секторе, является подготовка законопроекта "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии". Увеличение доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии, развитие данной сферы с учетом международного опыта и привлечение частных инвестиций являются основными приоритетами, на которые глава государства требует обратить особое внимание. Подписание двух распоряжений в сфере ВИЭ в течение минувшего года является показателем особого внимания к области альтернативных источников энергии. Законопроект, а также проекты других нормативно-правовых актов были разработаны министерством энергетики с учетом предложений иностранных инвесторов и находятся на стадии согласования. Принятие необходимых законодательных актов является одним из основных процессов, обеспечивающих привлечение частных инвестиций в отрасль возобновляемых источников энергии.

- Как Вы оцениваете сотрудничество между Азербайджаном и США в энергетической сфере?

- США всегда были важным партнером во всех инициативах Азербайджана, и в частности по разработке и выводу углеводородов на мировые рынки. Американские компании не только приняли участие в подписании "Контракта века", но и поддержали развитие новых технологий в Азербайджане. В декабре 2019 года между Госнефтекомпанией Азербайджана SOCAR и американской нефтегазовой компанией Baker Hughes был подписан меморандум о взаимопонимании для разработки и реализации концепции бережливого производства на скважинах, в рамках операций по разведке и добыче. Письма президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майкла Помпео в 2019 году, поддержка проекта Трансадриатического газопровода (TAP) - важного сегмента "Южного газового коридора", празднование 25-летия "Контракта века" в Вашингтоне, контакты с новым секретарем по вопросам энергетики Дэном Бруйеттом и другими высокопоставленными лицами показывают, что США придают важное значение сотрудничеству с Азербайджаном в политике по глобальной энергетической безопасности. Администрация США расценивает "Южный газовый коридор" как проект, обеспечивающий энергетическую безопасность Европы и служащий более тесной интеграции Каспийского региона в европейские и мировые энергетические рынки, оказывает поддержку проекту также участием в заседаниях Консультативного совета. На сегодня министерство энергетики Азербайджана сотрудничает с Департаментом энергетики США, обладающим богатым опытом, техническими возможностями и современной лабораторией в области возобновляемой энергии.

- Насколько эффективным было сотрудничество в 2019 году Азербайджана и Великобритании в энергетическом секторе?

- Великобритания, являясь важным партнером Азербайджана в энергетическом секторе, инвестировала до сегодняшнего дня в экономику Азербайджана 28,4 миллиарда долларов. В результате партнерства Азербайджана с британской нефтегазовой компанией BP доля инвестиций Великобритании в нефтяном секторе Азербайджана составила около 26,5 миллиарда долларов. Сотрудничество Азербайджана с Великобританией, в частности с компанией BP, сыграло важную роль в реализации крупномасштабных энергетических проектов. Реализуемый в настоящее время проект "Южный газовый коридор", начиная с текущего года, будет вносить значимый вклад в энергетическую безопасность Европы. Проекты второй стадии разработки "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), "Шафаг Асиман", "Блок D-230", а также мелководной части Абшеронского полуострова обеспечат развитие сотрудничества как минимум до середины века. К тому же, более чем 20-летний опыт успешного двустороннего сотрудничества в области энергетики создает предпосылки для диверсификации связей Азербайджана с британской нефтегазовой компанией BP. В настоящее время Азербайджан активно взаимодействует с рядом компаний, в частности с BP, по интенсификации сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии и привлечению инвестиций в эту сферу. В 2018 году между министерством энергетики Азербайджана и компанией "BP Азербайджан" был подписан меморандум о взаимопонимании с целью изучения потенциальных возможностей развития возобновляемой энергетики в Азербайджане. В рамках этого сотрудничества компания "BP Азербайджан" представила информацию о возобновляемых энергетических мощностях и соответствующие предложения. Азербайджан заинтересован в участии BP в аукционах по предоставлению права производства электроэнергии на своей территории посредством возобновляемых источников энергии в будущем.

- Какие совместные проекты будут реализованы между Азербайджаном и Францией в текущем году в области энергетики?

- Французская нефтегазовая компания Total, сыгравшая важную роль в энергетическом сотрудничестве Азербайджана с Францией, является одной из первых иностранных энергетических компаний в Азербайджане, вложивших инвестиции в нефтегазовую промышленность страны. Компания Total, один из акционеров магистрального экспортного трубопровода"Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД), в настоящее время является оператором проекта по разведке и разработке месторождения "Абшерон", имеющего значительные запасы газа и конденсата. На месторождении уже завершено бурение двухствольной скважины с целью оценки и добычи продукта. Первый продукт планируется получить в 2021 году. С целью сотрудничества в области альтернативной энергетики с французскими компаниями "Total Eren S.A." и "Quadran International" в 2019 году были подписаны соответствующие документы.В будущем желательно, чтобы данные французские компании участвовали в аукционах по предоставлению права производства электроэнергии на территории страны посредством возобновляемых источников энергии.

- На каком уровне прогнозируется сократить объемы выбросов парниковых газов в ближайшей перспективе?

- До 2030 года количество парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу, планируется уменьшить на 35 процентов. Азербайджан, подписав в апреле 2016 года Парижское соглашение, взял на себя обязательство по удержанию роста глобальной температуры на уровне двух градусов Цельсия. В 1990 году объем парниковых газов в стране, выбрасываемых в атмосферу, составлял 73,3 миллиона тонн в эквиваленте диоксида углерода (CO2). Принимая во внимание тот факт, что одной из отраслей, которые генерируют выбросы углерода, является электроэнергетика, важно добиться высоких результатов на электростанциях, работающих на природном газе, с использованием новейших технологий, повысить эффективность установок, сократить потребление топлива и внутреннее потребление электростанций, а также достичь энергоэффективности. По сравнению с 2009 годом удельный расход условного топлива для выработки электроэнергии на ТЭС ОАО "Азерэнержи" в 2018 году был на уровне 279,8 грамм/киловатт в час, снизившись на 50,2 грамм/киловатт в час, что составило 1017,4 тысячи тонн условного топлива. Благодаря обновлению 0,4-киловольтной сети, оптимизации 6-10-киловольтных электростанций, установке счетчиков современного типа, по сравнению с 2009 годом, в 2018 году общие потери по электроэнергетике снизились на 10,5 процента, составив 41,6 процента. Еще один прогресс связан с ограничением сжигания попутного газа. Если в 2012 году факельное сжигание составляло 912,9 миллиона кубометров, то в 2018 году данный показатель снизился до 218 миллионов кубометров. Политика по повышению доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии также внесет вклад в снижение выбросов углеводорода. Доля возобновляемых источников энергии, включая водные ресурсы, в общей мощности производства электроэнергии в нашей стране составляет 17 процентов. Мы планируем довести этот показатель до 30 процентов к 2030 году, что наряду с усилением энергетической безопасности, позволит значительно сократить выбросы углерода.

- Каковы прогнозы по использованию альтернативных источников энергии в Азербайджане в 2020 году?

- У Азербайджана есть конкретные цели и стратегическое решение по увеличению доли возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии. В "Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджанской Республике", утвержденной соответствующим указом главы государства в 2016 году, за счет возобновляемых источников энергии предусмотрено создание новой генерирующей мощности в 420 мегаватт. С этой целью были подписаны документы о сотрудничестве с девятью международными энергетическими компаниями, проведены обсуждения и получены предложения по реализации проектов с использованием ветровой и солнечной энергии. Иностранные финансовые партнеры заинтересованы в инвестировании в проекты в сфере ветроэнергетики и сотрудничестве с Азербайджаном в данной области. На начальном этапе планируется реализация пилотных проектов с общим объемом электроэнергии 440 мегаватт. Распоряжением главы государства "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от пятого декабря 2019 года была создана комиссия, а для выполнения мероприятий сформированы семь рабочих групп. В течение месяца будут представлены предложения по выделению земельных участков для пилотных проектов, выдаче государственных гарантий инвесторам, подключению электростанций по проектам к электросетям, усилению сети. В течение четырех месяцев будут подготовлены договоры на поставку электроэнергии, подключение электростанций к электросетям, госгарантии на выполнение проектов и другие необходимые договоры. Наряду с пилотными проектами, после принятия закона планируется провести аукцион проектов по выбранным территориям. При поддержке Европейского банка реконструкции и развития реализуется проект по подготовке аукционов, в рамках которого проводится работа по формированию нормативно-правовой базы, регулирующей проведение торгов. Полагаю, что 2020 год станет началом нового этапа в развитии возобновляемой энергетики в Азербайджане.

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