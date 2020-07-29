«ЛУКОЙЛ» о разведке на трёх месторождениях в Азербайджане

Ведется детальная оценка геологоразведочных проектов "Нахчыван", "Прикаспийская губа" и "Гошадаш" в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в компании.

"Текущая работа по указанным геологоразведочным проектам связана с детальной оценкой и проработкой перспектив структур. Данные мероприятия выполняется в соответствии с графиком", - сказали в компании.

Что касается итогов работы по разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", в "ЛУКОЙЛ" отметили, что все технико-экономические показатели по этому активу за отчетный период выполнены.

"Реализация работ в рамках второго этапа развития проекта "Шах Дениз" выполняется в соответствии с графиком. Фактическая доля в разделе добычи по этому месторождению по итогам первого квартала составила 8,223 процента", - сказали в компании.

Напомним, что в январе этого года между компаниями SOCAR и "ЛУКОЙЛ" был подписан Меморандум о взаимопонимании по перспективной структуре "Нахчыван" в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также по разведывательному блоку, охватывающему перспективные структуры "Прикаспийская губа" и "Гошадаш" в мелководной части моря.

Перспективная структура "Нахчыван" расположена в глубоководной части азербайджанского сектора Каспийского моря, в 90 километрах к югу от Абшеронского полуострова. В районе расположения структуры глубина моря колеблется от 120 до 750 метров. Структура была обнаружена в 1960 году в результате сейсмической разведки.

Структура "Гошадаш" расположена в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 20 километрах к северо-востоку от города Сумгайыт. С 1951 года в области проводилась сейсмическая разведка.

ПАО "ЛУКОЙЛ" работает в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года, когда компания вошла в свой первый международный проект по разработке нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", одного из крупнейших месторождений в азербайджанском секторе Каспия. "ЛУКОЙЛ" стала первой из крупных российских бизнес-структур, начавших свою деятельность в Азербайджане.

Сегодня компания участвует в разработке шельфового газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", расположенного в акватории Азербайджана на юго-западе Каспийского моря.

С 1995 года "ЛУКОЙЛ" также развивает в Азербайджане собственную сеть автозаправочных комплексов (АЗК), отвечающих мировым стандартам. Компания также владеет нефтебазой, обеспечивающей перевалку 120 тысяч тонн нефтепродуктов в год.