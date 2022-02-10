На гидроузлах "Худаферин" и "Гыз Галасы" устанавливают турбины

Завершено строительство гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы", и на них начался процесс установки турбин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на пресс-конференции, посвященной 43-й годовщине победы исламской революции в Иране и 30-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

По его словам, во всем мире существуют конфликты из-за пограничных рек.

"Поэтому совместное использование Ираном и Азербайджаном пограничных рек является примером для всего мира. В связи с этим в прошлом году была отмечена 50-летняя годовщина совместного использования Ираном и Азербайджаном реки Араз", - сказал Мусави.