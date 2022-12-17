Поставки электроэнергии из Азербайджана укрепят энергобезопасность ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook заявил, что поставки электроэнергии из Азербайджана позволят укрепить энергетическую безопасность в Европе, передает Day.Az.

По словам Сийярто, этому будет способствовать соглашение между Венгрией, Румынией, Азербайджаном и Грузией о поставках электроэнергии.

"Энергетическая безопасность - это физический, а не политический вопрос. Вместо политических заявлений нужно реальное строительство", - пояснил глава МИД Венгрии.

Сийярто подчеркнул уникальность проекта, ведь электроэнергия, которая будет поставляться из Азербайджана по тысячекилометровому подводному кабелю, будет "зеленой". В Венгрии рассчитывают, что часть электроэнергии будет расходоваться внутри страны, а часть - поставляться в другие страны.