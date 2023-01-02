Назван рост экспорта ненефтяной продукции госкомпаниями Азербайджана

В Азербайджане в январе - ноябре 2022 года суммарная стоимость экспортированной государственными компаниями ненефтяной продукции составила 1,081 миллиарда долларов, что на 123,5 миллиона долларов, или 12,9 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года.

Об этом сообщили Day.Az в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Перечень государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Рэнкинг госкомпаний по объему экспорта в январе-ноябре 2022 года.