bp планирует ввести в эксплуатацию еще 3 скважины на «Шах Дениз»

В этом году bp планирует ввести в эксплуатацию еще три скважины на газоконденсатном месторождении "Шах Дениз".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, выступая 3 февраля на 9-м министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

По его словам, компания также планирует запустить оставшийся пятый фланг - Восток-Север.

Гэри Джонс считает, что это поможет еще больше увеличить поставки по Южному газовому коридору.

"Мы также развиваем нашу программу по бурению скважин: всего пробурена 21 скважина и завершилось бурение 19 скважин из запланированных 26. 14 из них уже работают на четырех флангах", - отметил региональный директор.

Отметим, что согласно данным министерства энергетики Азербайджана, по итогам 2022 года на месторождении "Шах Дениз" было добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа.

Доказанные запасы "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубометров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое участие в проекте "Шах Дениз" выглядит следующим образом: bp (оператор) - 29,99 процента, ЛУКОЙЛ - 19,99 процента, TPAO - 19 процентов, SOCAR - 14,35 процента, NICO - 10 процентов и SGC - 6,67 процента.