В январе-марте текущего года ненефтяной экспорт Азербайджана составил 912,2 млн. долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO, этот показатель на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Напомним, в 2022 году ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 12,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 3 047,67 млн. долларов США.