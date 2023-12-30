Опубликованны данные по экспорту ненефтяной продукции Азербайджана

Азербайджан в январе-ноябре 2023 года экспортировал ненефтяную продукцию на 3 млрд долларов США, что на 10,5 процента больше показателя января-ноября 2022 года, передает в субботу Day.Az со ссылкой на данные Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Суммарный объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-ноябре 2023 года составил 1,771 миллиарда долларов США.

В январе-ноябре 2023 года крупнейшим экспортером ненефтяной продукции из Азербайджана среди госкомпаний являлось ОАО "Азерэнержи" - 378,4 миллиона долларов, среди частных - физлицо Ширинов Эльвин Валех оглу - 117,8 миллиона долларов.

Среди госкомпаний в число крупнейших ненефтяных экспортеров также входят: Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) компании SOCAR (337,8 миллиона долларов), SOCAR Polymer (277,9 миллиона долларов), ООО "Azeraluminum" (117,6 миллиона долларов), ЗАО "AzerGold" (110 миллиона долларов), ООО "Агропромышленный комплекс "Азерпамбыг" (20,6 миллиона долларов), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (18,4 миллиона долларов), ООО "Azeripek" (1,8 миллиона долларов), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (1,2 миллиона долларов), Госслужба энергетики Нахчыванской АР (0,87 миллиона долларов).

В число крупнейших частных компаний, экспортирующих ненефтяную продукцию, также вошли: ООО "MKT Istehsalat Kommersiya" - 81,1 миллиона долларов, ООО "Baku Steel Company" - 60,5 миллиона долларов, Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - 53,4 миллиона долларов, ООО "Best Logistik" - 41,5 миллиона долларов, ООО "My Fruit" - 35,3 миллиона долларов, ООО "STP Global Cable" - 33 миллиона долларов, ООО "P-Aqro" - 32,3 миллиона долларов, физическое лицо Мурадова Сахиба Салимат гызы - 26,4 миллиона долларов, ООО "Mors Trading" - 25,2 миллиона долларов.

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