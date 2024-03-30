Япония на год продлила отмену льготного режима в торговле с Россией

Правительство Японии продлило на год отмену для России льготного режима в торговле из-за ситуации в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Принятое ранее решение об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией действовало до 31 марта. На прошедшем заседании было решено продлить его до конца марта 2025 года. Отмена льготного режима была введена японской стороной в марте 2022 года сроком на год и уже продлевалась в 2023 году.

Импорт из стран, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается по базовой тарифной ставке. В связи с этим ранее были повышены пошлины на ввоз из России древесины с 4,8 до 8%, лосося и икры с 3,5 до 5%, краба с 4 до 6%. Вместе с тем применительно к энергоресурсам, которые занимают большую часть японского импорта из РФ, тарифные ставки не повышались и по-прежнему остаются нулевыми.

Товарооборот между Россией и Японией в 2023 году снизился на 45,3%, до 1,43 трлн иен (около $9,6 млрд по текущему курсу). Импорт из России в Японию в 2023 году снизился на 47,2%, до 1,04 трлн иен ($7,02 млрд). Экспорт из Японии в РФ сократился на 34,5%, до 395,5 млрд иен ($2,67 млрд). Главной причиной снижения товарооборота между двумя государствами стали ограничительные меры, введенные японской стороной на фоне ситуации в Украине.

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