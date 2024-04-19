Азербайджан и Турция договорились о сотрудничестве в еще одной сфере

Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях о сотрудничестве в области аграрных исследований и разработок, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!