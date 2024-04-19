https://news.day.az/economy/1653205.html Азербайджан и Турция договорились о сотрудничестве в еще одной сфере - подписана декларация - ФОТО
Азербайджан и Турция договорились о сотрудничестве в еще одной сфере - подписана декларация - ФОТО
Азербайджан и Турция подписали декларацию о намерениях о сотрудничестве в области аграрных исследований и разработок, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
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