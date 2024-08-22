На плато Устюрт началась геологоразведка с участием SOCAR

Узбекистан и SOCAR начали геологоразведочные работы на плато Устюрт в Узбекистане.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе узбекско-азербайджанского бизнес-форума в Ташкенте.

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном в энергетической и нефтегазовой сферах также демонстрирует положительную динамику.

"Мы реализуем проект по производству "зеленой" энергии с последующим экспортом через Азербайджан в страны Европы. Совместно с SOCAR мы начинаем геологоразведочные работы на плато Устюрт в Узбекистане. Я уверен, что это лишь начало нашего комплексного стратегического сотрудничества в энергетической сфере", - отметил он.

Министр упомянул, что Узбекистан планирует перерабатывать полезные ископаемые на территории Азербайджана.

"Мы планируем осваивать и перерабатывать полезные ископаемые на территории Азербайджана, в том числе заниматься производством строительных материалов для их дальнейшего использования в восстановительных работах в Карабахе. В свою очередь, мы приглашаем азербайджанские компании принять участие в разработке месторождений цветных металлов, включая медь", - подчеркнул он.

Кудратов добавил, что кроме того, также уже начаты работы по созданию фруктовых садов, тепличных комплексов, производству сухофруктов, выращиванию фундука и многим другим проектам.

Напомним, что в настоящее время в Узбекистане действуют 236 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 62 совместных предприятия и 174 предприятия, полностью принадлежащих иностранцам. Кроме того, в Азербайджане активно работают 70 узбекских компаний.

В целом, с января по июль 2024 года товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 118,2 миллиона долларов США.

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