Азербайджан увеличил экспорт в страны ЕС

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в страны Европейского союза (ЕС) продукции на сумму 3,6 миллиарда долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, этот показатель на 1,1 миллиарда долларов США, или на 40,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Так, за аналогичный период прошлого года из Азербайджана в страны Европейского союза было экспортировано продукции на сумму 2,5 миллиарда долларов США.

За указанный период из стран ЕС Азербайджан импортировал продукции на сумму 487 миллионов долларов США, что на 129 миллионов долларов США, или на 36% больше, чем годом ранее. За первые два месяца 2024 года из стран ЕС Азербайджан импортировал продукции на сумму 358 миллионов долларов США.

По подсчетам, в этом году экспорт Азербайджана в страны ЕС превысил импорт в 7,3 раза.

Отметим, что экспорт Азербайджана в страны ЕС составил 74,6% от общего объема экспорта, а импорт - 11,8% от общего объема импорта.