Азербайджан и Беларусь откроют завод в Турции - ФОТО
28 декабря 2017 11:43 352
В следующем году состоится открытие совместного азербайджано-белорусского предприятия по сборке тракторов в Турции, сказал в среду на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Посол отметил, что открытие завода запланировано на третий - начало четвертого квартала года.
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