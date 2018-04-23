Новый министр сельского хозяйства Азербайджана назвал три основных принципа деятельности

Недавно назначенный министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, выступая во время своего представления коллективу министерства, обнародовал три основных принципа деятельности ведомства, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, министр отметил, что основные принципы деятельности ведомства будут построены на грамотном и эффективном управлении, на близости к селянам и фермерам, а также на применении инноваций (прозрачность, эффективность, отчетность).

Керимов подчеркнул, что будут проведены исследования проблем, с которыми сталкиваются фермеры, и нахождения путей их решения, а также осуществление мероприятий по расширению применения проекта "Электронное сельское хозяйство".

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Инам Имдад оглу Керимов был назначен министром сельского хозяйства.

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