Как помидоры могут вам навредить?

Диетолог Алена Барредо предупредила, что не все могут есть помидоры без вреда для здоровья. Есть несколько состояний, при которых стоит ограничить или вовсе исключить помидоры из рациона, передает Day.Az со ссылкой на Вечернюю Москву.

К примеру, помидоры богаты пуринами и пиримидинами, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме, что может усугубить подагру и вызвать боли в суставах.

"Также в томатах много лектина - вещества, стимулирующего хронические воспаления. Поэтому при проблемах с кишечником от помидоров лучше отказаться, а также при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите", - рассказала диетолог.

Лектин, содержащийся в помидорах, может провоцировать хроническое воспаление. Поэтому при проблемах с кишечником, синдроме раздраженного кишечника или неспецифическом язвенном колите от помидоров лучше отказаться. Лектин также может усугублять аутоиммунные процессы, такие как аутоиммунный тиреоидит или ревматоидный артрит, поэтому при этих заболеваниях употребление помидоров лучше ограничить.

Категорически запрещается употребление томатов при аллергии. При проблемах с ЖКТ также есть противопоказания.

"В них много щавелевой кислоты, раздражающей слизистую ЖКТ, отсюда усиление болей. При мочекаменной болезни, особенно при наличии камней, щавелевая кислота кристаллизуется в почках и усугубляет состояние. И, конечно, при аллергии на томаты их ни в коем случае нельзя есть", - подытожила она.

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