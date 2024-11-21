Диетолог напомнила, чем полезны мандарины

Мандарины уже красуются на полках магазинов. Этот фрукт нужно есть не только под Новый год, ведь в нем так много пользы.

Как передает Day.Az, как именно мандарины сказываются на здоровье человека - ответила диетолог Ирина Писарева.

В беседе с изданием "Вечерняя Москва" эксперт отметила, что мандарины осенью и зимой - это настоящее спасение для нашего иммунитета. Как и все цитрусовые, эти плоды богаты витамином С, который участвует в усилении иммунитета. В сезон гриппа и простуд на продукты с аскорбиновой кислотой стоит обращать больше внимания.

Еще один ключевой компонент мандаринов - лимонная кислота. Она обладает способностью нейтрализовать вредные соединения. Поэтому в мандаринах не может быть нитратов: они просто не "выживают".

Кстати, в мандаринах полезной является не только сама мякоть, но и кожура с белой "сеточкой". В верхнем слое фрукта накапливаются органические масла, кислоты и флавоноиды.

Для того чтобы взять из мандаринов максимум, их нужно правильно выбрать и правильно съесть. Ирина Писарева посоветовала покупать целые фрукты без внешних повреждений и за один раз употреблять не более 5-6 плодов.