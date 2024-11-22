Назван самый безопасный вид кофе

Употребление кофеина в больших количествах может вызвать у некоторых людей повышение давления, тахикардию и аритмию, заявила биолог Ирина Лялина.

Как передает Day.Az, в комментарии "Газете.Ru" специалистка назвала самый безопасный вид кофе.

"Людям с сердечными проблемами лучше ограничивать потребление кофеина в целом или отдавать предпочтение видам кофе с молоком, а также следить за количеством выпитого кофе, оно должно быть не больше двух кружек в день", - заявила Лялина.

Биолог объяснила, что молоко, которое добавляют в кофе, немного смягчает влияние кофеина и замедляет его всасывание. По словам специалистки, это уменьшает влияние кофеина на сердце.

Лялина также отметила, что содержание кофеина зависит от сорта кофе. Она отметила, что арабика - сорт, который встречается в российских магазинах чаще - обычно содержит меньше этого вещества, чем робуста.