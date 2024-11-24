Названо влияние колбасы на продолжительность жизни

Регулярное употребление колбасы может сократить жизнь.

Как передает Day.Az, об этом заявил News.ru доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Он объяснил, что это глубоко переработанные продукты мясной промышленности. По словам диетолога, даже 100 граммов колбасы или ветчины с каждой последующей порцией могут повлиять на продолжительность жизни: колбаса плохо влияет на микроформу кишечника и способствует развитию возрастных заболеваний.

Гинзбург отметил, что если вовремя отказаться от подобной продукции, можно восстановить ресурсы организма.