https://news.day.az/gurmaniya/1710185.html Названо влияние колбасы на продолжительность жизни Регулярное употребление колбасы может сократить жизнь. Как передает Day.Az, об этом заявил News.ru доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он объяснил, что это глубоко переработанные продукты мясной промышленности.
Названо влияние колбасы на продолжительность жизни
Регулярное употребление колбасы может сократить жизнь.
Как передает Day.Az, об этом заявил News.ru доктор медицинских наук врач-диетолог Михаил Гинзбург.
Он объяснил, что это глубоко переработанные продукты мясной промышленности. По словам диетолога, даже 100 граммов колбасы или ветчины с каждой последующей порцией могут повлиять на продолжительность жизни: колбаса плохо влияет на микроформу кишечника и способствует развитию возрастных заболеваний.
Гинзбург отметил, что если вовремя отказаться от подобной продукции, можно восстановить ресурсы организма.
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