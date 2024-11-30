Врач перечислила главные опасности белковых диет

Чрезмерное увлечение белковой пищей может усилить воспаление в организме, вызвать усталость и навредить почкам. Об этом изданию Health News рассказала Дана Ханнес, старший клинический диетолог в Медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, сейчас в социальных сетях пропагандируется нездоровая одержимость белковыми продуктами. К ним относится мясо, яйца, творог, морепродукты, рыба, орехи и некоторые крупы. Некоторые фитнес-эксперты и пользователи убеждены, что большое количество белка в рационе способствует быстрому похудению и улучшению спортивных результатов.

Диетолог Ханнес подчеркивает, что в среднем человеку требуется около одного грамма белка на килограмм веса. По ее словам, этого более чем достаточно для похудения и поддержания веса. Для набора мышечной массы можно употреблять до 1,3 грамма на килограмм веса, однако превышение установленных рамок может привести к опасным последствиям.

Сосредоточившись на белке и игнорируя другие необходимые питательные вещества, такие как клетчатка, можно навредить своему пищеварительному тракту и усилить воспаление в организме. Врач объяснила, что при отказе от фруктов, бобов, бобовых и крахмалистых продуктов возникает дефицит антиоксидантов, которые защищают клетки от окисления.

Также преобладание белка в рационе может приводить к снижению потребления углеводов, выступающих незаменимым источником энергии. Результатом такого дисбаланса становится постоянная усталость. Кроме того, избыток протеина приводит к перегрузке почек из-за повышенного образования продуктов белкового обмена.