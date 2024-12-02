Ученые нашли необычную пользу сыра

Ученые из Университета Чэнду (Китай) обнаружили, что сыр способствует снижению кровяного давления и увеличению уровня тестостерона, снижая риск приступа апноэ во сне.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Medicine (SM).

К таким выводам ученые пришли в результате анализа пищевых привычек и качества сна 400 тысяч британцев.

Апноэ - это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание, что может приводить к храпу и серьезным проблемам со здоровьем. Одной из наиболее распространенных форм этого заболевания является синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), для которого характерно сужение и расслабление стенок горла. В Великобритании от умеренной или тяжелой формы СОАС страдают около 3,9 миллиона человек, однако реальное количество больных может быть выше из-за недостаточной диагностики.

Традиционно считалось, что молочные продукты, в том числе сыр, усиливают храп, поскольку способствуют увеличению выработки слизи, которая может блокировать дыхательные пути. Однако новое исследование показало, что сыр, напротив, может снижать кровяное давление и повышать уровень тестостерона, что, по мнению ученых, положительно влияет на качество дыхания во время сна.

Хотя не все храпящие страдают от апноэ сна, громкий храп может служить сигналом о его наличии. Эксперты подчеркивают важность дальнейших исследований, поскольку роль питания в развитии апноэ сна до сих пор была малоизученной. Они считают, что связь между потреблением сыра и снижением риска СОАС может оказаться важной для профилактики этого заболевания.