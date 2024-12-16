Врачи раскрыли влияние пельменей на иммунитет

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале раскрыли влияние пельменей на иммунитет. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам врачей, пельмени имеют полезные свойства, хоть и обладают высокой калорийностью. Малышева отметила, что пельмени содержат мясо - полезный для организма продукт.

Коновалов отметил, что мясо содержит селен, который необходим для хорошей работы макрофагов - иммунных клеток, которые пожирают и разрушают микробы, поступающие в организм извне. Доктор подчеркнул, что селен очень важен для иммунитета. "Без селена макрофаг работать не может", - подчеркнул медик.