Неожиданные продукты с высоким содержанием сахара

Не секрет, что избыток сахара в рационе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Однако важно знать, что он содержится не только в сладких, но и других продуктах, которые многие люди не учитывают. О продуктах с высоким содержанием сахара "Газете.Ru" рассказала врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова, передает Day.Az.

Так, по ее словам, значительное количество сахара присутствует в макаронах и крупах.

"В 100 г макарон или круп содержится от 20 до 25 г сахара. Например, в порции риса (около 200 г) будет 60 г углеводов. Таким образом, эти продукты являются высококалорийными, поэтому их потребление нужно контролировать, особенно людям, стремящимся похудеть", - пояснила Устинова.

Кроме того, как рассказала врач, высоким содержанием сахара отличаются соки, особенно фруктовые и с мякотью. На 100 мл таких напитков может приходиться до 15 г углеводов. Поэтому соки, особенно пакетированные, не рекомендуется употреблять тем, кто борется с лишним весом. Пакетированные соки, как правило, не содержат натурального витамина С, только если синтетического происхождения.

"С осторожностью стоит употреблять мед, несмотря на то, что он считается полезным продуктом. Ведь в 100 граммах меда содержится почти 100 г сахара. Поэтому любителям меда стоит быть аккуратнее с этим продуктом", - добавила диетолог.

Также к продуктам, которые богаты сахаром, относятся зефир, пастила, мармелад и маршмеллоу, а среди сухофруктов - изюм, финики, инжир и курага. И, конечно, леденцы, карамельки и другие сладости - в 100 г таких продуктов содержится до 95 г сахара.

"Даже одна карамелька весом около 10 г вносит существенный вклад в дневное потребление сахара", - отметила диетолог.

"При похудении суточная норма углеводов составляет около 100 г, и эту норму очень легко превысить, если потреблять продукты с высоким содержанием сахара. Поэтому важно следить за своим рационом и избегать злоупотребления ими", - резюмировала специалист.