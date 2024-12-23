Диетолог рассказала о вреде сахара для кишечника

В рационе многих людей часто можно встретить кондитерские изделия, но излишнее их потребление способно негативно сказаться на здоровье. Диетолог и врач-эндокринолог из медицинской компании "СберЗдоровье" Елена Чуракина поделилась с "Известиями" рекомендациями по снижению тяги к сладкому, передает Day.Az.

"Желание есть сладкое возникает по многим причинам, например, если есть физиологическая потребность - при снижении уровня глюкозы в крови организм сигнализирует о необходимости в его восстановлении", - отметила Чуракина.

По ее словам, множество людей употребляет сладости в моменты стресса или для улучшения настроения. Такие продукты активируют так называемую систему вознаграждения в мозгу, что способствует выделению гормонов счастья. У женщин повышенное влечение к сладкому также связано с прогестероном - гормоном, уровень которого растет в конце менструального цикла. Кроме того, постоянное потребление сладостей формирует привычку, а некоторые модели поведения могут зарождаться еще в детстве, например, когда ребенок съедает суп или получает пятерку и в награду получает конфету.

Чрезмерное употребление сахара может негативно сказаться на здоровье. К примеру, оно может привести к образованию кариеса. Микроорганизмы в полости рта используют сахар в качестве источника пищи и в процессе своей активности выделяют кислоты, которые разрушают зубную эмаль. Увлечение сладкими изделиями также может привести к набору лишнего веса, что, в свою очередь, повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А также некоторые виды бактерий, которые размножаются на фоне высокого потребления сахара, могут вызывать воспаление в кишечнике.

"Кроме того, такие продукты повышают уровень глюкозы в крови, что заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина для поддержания нормального уровня сахара в крови. Это может повысить риск диабета II типа, если у человека избыточная масса тела и он превышает суточную норму калорий - около 2500 ккал для мужчин и 2000 ккал для женщин", - сказала врач.

По мнению специалиста, чтобы постепенно уменьшить потребление сахара в питании, следует находить замену сладостям, например, можно заменить конфеты на свежие фрукты и ягоды, а сладкие газированные напитки и соки - на воду, травяной чай или газированную воду без сахара. Также важно внимательно изучать состав продуктов и читать этикетки, так как некоторые из них могут содержать скрытые сахара, такие как нектар агавы, солодовый сироп, инвертированный сироп, патока, фруктоза и декстроза.

"Важно заранее планировать свои основные приемы пищи и перекусы, чтобы избежать спонтанного потребления сладких продуктов. Следует отдавать предпочтение белкам, клетчатке и полезным жирам - они обеспечивают более длительное чувство насыщения. <...> В стремлении снизить употребление сахара помогут и физическая активность, медитации, любимое хобби, работа над улучшением эмоционального состояния", - подытожила Чуракина.