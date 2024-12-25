Некоторых людей предостерегли от квашеной капусты

Квашеная капуста по праву считается народным суперфудом. Этот продукт не только легко доступен, но и его можно приготовить в домашних условиях без особых усилий. Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала "Известиям" о пользе квашеной капусты, передает Day.Az.

"Квашеная капуста богата витаминами C, В, К и U, пробиотиками, железом, фосфором, калием, марганцем, магнием, клетчаткой. По содержанию витамина С она превосходит даже лимоны, а значит незаменима в период пика вирусных заболеваний", - объяснила Шуппо.

По ее словам, речь идет только о квашеной капусте, сделанной через ферментацию. В ходе этого процесса микроорганизмы преобразуют сахара, содержащиеся в капусте, в молочную кислоту. Именно благодаря ферментации создаются идеальные условия для размножения и роста естественных полезных бактерий, что и придает капусте тот самый характерный квашеный вкус.

По мнению специалиста, регулярное употребление квашеной капусты может способствовать оздоровлению организма, так как это ферментированный продукт, который крайне важен для восстановления функции желудочно-кишечного тракта и поддержки микробиоты.

"Молочнокислые бактерии хорошо растут и размножаются на капустном соке, поэтому квашеная капуста способствует хорошему усвоению полезных бактерий, пробиотиков", - сказала эксперт.

Кроме того, значительное количество клетчатки в капусте способствует не только нормализации работы кишечника, но и ускоряет усвоение питательных веществ, а также способствует выведению токсинов, эндотоксинов и радионуклидов. Специалист отмечает, что высокая концентрация витамина C в этом продукте делает его полезным для сосудов и иммунной системы, в то время как молочная кислота, содержащаяся в капусте, помогает регулировать уровень глюкозы, что особенно важно для людей с диабетом.

Тартроновая кислота, присутствующая в овоще, предотвращает преобразование углеводов в жиры, что способствует снижению веса, а рассол из капусты давно считается эффективным средством от похмелья благодаря наличию янтарной кислоты, которая помогает нейтрализовать вредный ацетальдегид и его соли.

При этом важно понимать, что вводить в рацион квашеную капусту нужно понемногу из-за высокого содержания бактерий и клетчатки, которые могут выступить как раздражители для слизистой органов пищеварения.

"При ряде заболеваний квашеная капуста может быть даже противопоказана. Например, людям с гастритом, язвой, воспалением поджелудочной железы или желчного пузыря, болезней печени, нарушением пищеварения. <...> Из-за высокого содержания соли от потребления квашеной капусты стоит отказаться людям с заболевания сердца, высоким артериальным давлением, поскольку есть риск повышения давления и отеков", - подытожила Шуппо.