Назван самый полезный вид масла для пожилых людей

Оливковое масло благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, поэтому пожилым стоит включить его в рацион. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

По словам специалиста, продукт незаменим для людей старшего возраста из-за содержания в нем полиненасыщенных кислот. В частности, омега-9 улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

"У пожилого человека прежде всего начинают страдать сосуды. Даже у относительно здоровых нарушается кровообращение капилляров, которые подходят к тканям. Соответственно, от их здоровья зависит состояние наших органов", - указала диетолог.

Продукт является незаменимым компонентом средиземноморской диеты, которая считается эталоном здоровья. Диетолог посоветовала пожилым употреблять по ложке оливкового масла extra vergin в день и заправлять им салаты.

По словам Соломатиной, продукт подходит для жарки, тушения и запекания. В этом случае лучше использовать рафинированное, а не extra vergin, так как в последнем при нагревании образуются вредные вещества.

"У рафинированного оливкового масла выше температура дымления по сравнению с подсолнечным. Оно не скоро прогорает, и на нем можно дольше жарить (хотя в пожилом возрасте это не рекомендуется), тушить, запекать. Оно не так быстро переходит в трансжиры, которые разрушают клетки, вредят сердечно-сосудистой системе, вызывают онкологию и воспаление", - отметила Елена Соломатина.