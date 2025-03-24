Диетолог назвала причину тяги к чипсам

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева объяснила, чем обусловлена тяга к чипсам.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" специалист рассказала, что чипсы - это быстрые углеводы, которые дают организму быструю энергию, но ее надолго не хватает.

"Мозгу это не нужно. Также в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание и постоянную тягу. К тому же это очень быстро", - пояснила специалист.

По ее словам, употребление чипсов является психологической привычкой, как, например, поедание попкорна за просмотром кино. В чипсах главный ингредиент- масло, на котором их жарят, а это трансжиры. Из-за употребления таких продуктов возникает риск повышения плохого холестерина. Это уже приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, атеросклероза.