Плюсы и минусы вегетарианства

В последние годы вегетарианство и веганство становятся все более популярными. Многие полагают, что так заботятся о здоровье, об этике и экологи. Так ли это, рассказала терапевт и диетолог Галина Леонтьева, перечислив плюсы и минусы такого рациона, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

К плюсам она отнесла снижение риска заболеваний, поскольку вегетарианство помогает предупредить болезни сердца и сосудов.

- Исследования показывают, что люди, придерживающиеся растительной диеты, имеют более низкий уровень холестерина и мочевой кислоты, - отметила эксперт.

Также такая диета помогает контролировать вес. Это связано с тем, что растительная пища менее калорийна, однако она богата клетчаткой, что дает человеку чувство насыщения.

Еще одним плюсом является разнообразие в рационе. Вегетарианство включает в себя большое количество растительной пищи, что способствует получению множества полезных веществ.

К минусам Леонтьева отнесла дефицит микроэлементов, поскольку белок, железо и витамины группы В тяжело получить в нужном объеме из растительной пищи. Это может негативно отразиться на здоровье.

Также вегетарианцы испытывают проблемы из-за того, что растительные источники белка часто не являются полными по аминокислотному составу. По этой причине важно сочетать разные источники белка в одном приеме пищи.

Кроме того, тем, кто выбрал такой рацион, важно более тщательно следить за здоровьем. Стоит чаще посещать врачей, сдавать анализы и досконально подходить к вопросам питания.

- Вегетарианство может приносить много пользы, однако требует осознанного подхода и планирования. Обязательно сбалансируйте свой рацион, сочетая разнообразные продукты, чтобы избежать дефицитов. Проводите регулярные проверки состояния здоровья, чтобы быть уверенными в правильности выбранного пути, - подчеркнула Леонтьева.

Она добавила, что решение об отказе от мяса должно приниматься взвешенно, с вниманием к собственному организму и его потребностям, сообщает RuNews24.ru.