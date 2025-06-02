Названы болезни, при которых нельзя пить кофе

Группа заболеваний, при которых стоит ограничить или исключить кофе, включает в себя камни в почках, панкреатит, рефлюксную болезнь, гастрит и другие, рассказала "Газете.Ru" врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова, передает Day.Az.

"При гастрите и язвенной болезни кофе вызывает раздражение слизистой оболочки желудка и усугубление воспалительного процесса. При рефлюксной болезни он провоцирует увеличение частоты и тяжести симптомов изжоги. Также от кофе стоит отказаться при синдроме раздраженного кишечника, иначе вас ждет появление спазмов и диареи. Также стоит исключить или ограничить употребление этого напитка при панкреатите, он стимулирует секрецию поджелудочной железы, что нежелательно при воспалении", - объяснила врач.

Из-за мочегонного эффекта кофе увеличивает концентрацию кальция в моче и образование камней, поэтому его не стоит пить людям с предрасположенностью к образованию почечных камней или камней в желчном пузыре. По словам врача, кофе приводит к стимуляции сокращения желчного пузыря, что иногда приводит к приступам желчной колики у людей с желчнокаменной болезнью.

"Болезнь Крона и язвенный колит тоже могут усугубиться при употреблении кофе. Как и заболевания печени, например, при синдроме Жильбера (генетическом нарушении обмена билирубина) конкуренция за цитохром P450 между кофеином и лекарственными препаратами может привести к изменению метаболизма медикаментов. Это важно учитывать любителям кофе с этим синдромом", - заключила врач.