«Кокаколизм» до добра не доведет: почему кофе полезнее газировки

Представители молодого поколения (и не только) признались в "кокаколизме" - под роликом в социальной сети многие рассказали, что не представляют свой день без баночки газированного напитка. Хотя раньше эти же люди смеялись над любовью миллениалов к кофе. Может ли возникнуть зависимость от газировки и чем грозит ее ежедневное употребление, "Вечерней Москве" рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова, передает Day.Az.

Она отметила, что газированные напитки (и Coca-Cola в том числе) бывают разными: с сахаром или с различными сахарозаменителями.

- "Кола", "Пепси" и аналоги могут быть как с добавленным сахаром, так и с заменителями. Дело в том, что газированные напитки сладкие. Они раньше, чем даже тортики и какие-то кондитерские изделия, приводят к развитию сахарного диабета второго типа, - предупредила диетолог.

Это происходит из-за того, что сахар из газированной жидкости быстрее усваивается организмом. Исследования показали, что даже если сахар заменен на сахарозаменитель, инсулин все равно вырабатывается.

- И тяга к сладкому может быть даже больше, чем если бы человек употреблял обычную газировку с добавленным стандартным сахаром, - объяснила эксперт.

В любом случае газированные напитки вроде колы - это дополнительные калории. К тому же они нарушают усвоение организмом кальция.

- Чрезмерное употребление газировки может привести к различным желудочно-кишечным проблемам, например, эрозивным повреждениям желудочно-кишечного тракта, - добавила собеседница "ВМ".

Помимо этого, в составе сладких газировок есть вещества, стимулирующие нервную систему. Поэтому, как и с кофе, у человека может развиться зависимость.

- Человек пьет все больше и больше, и, как правило, это приводит к различным проблемам со здоровьем. Если выбирать между кофе и газировкой, то лучше предпочесть первый вариант, - заключила Русакова.