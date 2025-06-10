Обычные продукты оказались оружием против старения

Регулярное употребление зеленого чая, ягод, куркумы, чеснока и розмарина может замедлить биологическое старение. К такому выводу пришли американские исследователи, опубликовавшие результаты анализа в журнале Aging, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы работы использовали данные клинического исследования, в котором участвовали мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. Все они соблюдали особую диету, включающую продукты, способные влиять на работу так называемых эпигенетических часов - биологических механизмов, фиксирующих темпы старения организма.

Наибольший эффект показала группа продуктов, в которую вошли специи и напитки, богатые полифенолами - веществами, способными регулировать активность генов. Те участники, которые чаще включали такие продукты в рацион, за восемь недель снизили свой эпигенетический возраст в среднем на два года - независимо от потери веса.

По мнению авторов, компоненты чеснока, зеленого чая, куркумы, ягод и розмарина могут подавлять активность ферментов, запускающих эпигенетическое старение. Некоторые из них также активируют гены, участвующие в восстановлении клеток и защите от воспаления.