Кола без сахара оказалась вредна для сердца

Употребление кока-колы Zero может повысить риск инфаркта и инсульта.

Как передает Day.Az, это связано с сахарозаменителем, который используется для подслащения напитка вместо сахара, рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета, доктор медицинских наук Эльвира Хачирова.

"Это эритрит, который является сахарозаменителем с низким содержанием калорий. Коварство эритрита заключается в способности привести к увеличению активности тромбоцитов в кровеносном русле, что, в свою очередь, создает благоприятные условия для тромбообразования. В связи с чем, рекомендуется учитывать личные риски и не злоупотреблять кока-колой, даже с низким содержанием сахара", - отметила врач.

По словам доктора, существует ряд напитков, употребление которых желательно ограничить или даже отказаться ввиду неблагоприятного воздействия на сердечно-сосудистую систему.

"К таким напиткам относятся алкогольные. Употребление алкоголя, особенно в больших количествах, может приводить к повышению кровяного давления, токсическому воздействию на сердечную мышцы и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Энергетические напитки тоже представляют опасность. Высокое содержание кофеина и других стимуляторов в этих напитках может вызывать учащение сердцебиения, повышение артериального давления, что влечет за собой повышение риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий", - добавила доктор.

Также для сосудов и сердца вредно чрезмерное потребление кофе, особенно у людей с повышенной чувствительностью к кофеину.

"Поэтому, рекомендуется чаще употреблять воду, негазированные напитки, например, несладкие чаи, фруктовые и овощные соки без добавленного сахара", - заключила врач.